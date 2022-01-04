Протесты в Казахстане - от митингов к беспорядкам

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Третий день в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Все началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Власти оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло. Во вторник акциями протеста оказались охвачены уже более десятка городов.

В мессенджерах и соцсетях появились группы и чаты, через которые координируются участники акций. В свою очередь президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter призвал протестующих не следовать деструктивным призывам тех, кто "заинтересован в подрыве стабильности и единства общества". Он подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе на запланированном на среду совещании с правительством.

Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, на совещание, посвященное ситуации в стране, приглашены члены кабмина, сотрудники администрации главы государства и "представители других заинтересованных органов".

Поздно вечером Токаев вновь призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам ни внутри страны, ни идущим извне. В распространенном видеообращении он заявил, что власть "не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог". Глава государства напомнил, что призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, "это преступление, за которым может последовать наказание". Он повторил, что все законные требования будут учтены.

Кордоны силовиков и перебои с интернетом

Как сообщают в соцсетях местные жители, во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны. Пользователи выкладывают фото и видео кордонов силовиков и скоплений спецтехники, а также столкновений митингующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержаний участников акций.

Одна из них прошла даже в Нур-Султане. Судя по распространенному видео, в ней участвовали несколько сотен человек. Однако, как смог убедиться корреспондент ТАСС, в настоящее время обстановка в столице спокойная, а в районе, где расположены резиденция президента и основные министерства, нет большого количества людей. При этом на месте находятся несколько машин и автобусов полиции, а по улицам этой части города периодически проезжают патрульные автомобили. Как рассказали ТАСС в российском посольстве, в районе дипмиссии обстановка также спокойная.

В районе генконсульства РФ в Алма-Ате ситуация также остается спокойной. На вечер 4 января, сообщили там ТАСС, обращений от граждан России на дежурный телефон и электронную почту не приходило.

Официального комментария МВД о ситуации на данный момент не поступало.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. По данным местных СМИ, в Алма-Ате, например, заблокированы мессенджеры Telegram и Whatsapp, не работает мобильный интернет. Как отметили в компании "Билайн Казахстан", в настоящее время наблюдаются "ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компании причинам". При этом, по информации корреспондента ТАСС, в районе левобережья столицы мобильный интернет и сотовая связь "Билайн" функционируют достаточно стабильно. Перебои в передаче мобильных данных отмечались, в частности, в районе улицы Валиханова в старой части города, где ранее, согласно опубликованным в интернете видеозаписям, находились демонстранты.

Другой оператор сотовой связи - компания "Кселл" - на своей странице в Twitter информировал, что, согласно закону "О связи", компетентные органы республики проводят мероприятия "по приостановлению работы сетей и оказания услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Проблемы региона и необходимость диалога

Как отметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", ситуация на западе страны требует серьезного подхода к устранению накопившихся проблем. "В регионе нужна кропотливая работа по комплексному решению его проблем, а не митинговщина и немедленное выполнение всех хотелок", - подчеркнул он.

Эксперт полагает, что все произошло из-за упущений в работе как властей на разных уровнях, так и Комитета по регулированию естественных монополий, и Агентства по защите и развитию конкуренции, которые не проработали механизм ценообразования.

При этом, полагает он, сами жители региона зачастую выдвигают достаточно иррациональные требования - массовое трудоустройство в нефтяном секторе, приравнивание работников сервисных подразделений к работникам основного производства, кредитной амнистии или резкого повышения зарплат. Как отмечает эксперт, средние зарплаты в регионе - одни из самых высоких по стране. "Социальные требования "протестанты" тут же выносят на митинги без предварительного обсуждения и обильно поливают их политическими лозунгами", - добавил он.

Ситуация требует от властей Казахстана не только быстрой реакции в административном поле, но и поиска диалога с протестующими, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он обратил внимание на то, что участники акций начинают выдвигать политические лозунги. "Это фактор, который нужно властям сразу купировать. Не зря создана сразу же комиссия, будет проведено совещание [Токаева с правительством - прим. ТАСС], но нужно работать с толпой, нужно работать с этими активистами, пытаться выйти на диалог, как-то договориться, потому что сейчас эта протестная активность выходит за рамки сугубо снижения цены на газ: ее уже снизили, но активность продолжается", - сказал эксперт.