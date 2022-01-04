Греция предлагает Турции отказаться от угрозы войны из-за границ в Эгейском море

АФИНЫ, 4 января. /ТАСС/. Греция предлагает Турции выполнять нормы международного права и отказаться от угрозы войны, которую Анкара намерена объявить в случае расширения Грецией своих территориальных вод в Эгейском море с 6 до 12 морских миль. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи в Афинах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Высказывания главы МИД Греции распространила его пресс-служба.

Дендиас сообщил, что подробно рассказал своему саудовскому коллеге о событиях в Восточном Средиземноморье. "Я подчеркнул эскалацию агрессивной риторики Турции в отношении нашей страны, которая достигла размеров, которых мы не видели годами. Я подчеркнул, что турецкое правительство постоянно искажает истину и все концепции международного права, включая морское право. Эта позиция является воплощением абсурда, Турция угрожает Греции войной, если она воспользуется своим неотъемлемым правом на расширение территориальных вод, которое прямо предусмотрено международным правом", - сказал глава греческого МИД.

"Турция разместила напротив греческих островов крупнейшую десантную группировку и самый большой десантный флот в Средиземном море и в то же время требует, чтобы мы демилитаризовали наши острова, то есть отказались от признанного права на самооборону, предусмотренного в Уставе Организации Объединенных Наций, - продолжил Дендиас. - Турецкое правительство на словах высказывается в пользу международного права. Я должен сделать очень простое предложение правительству Турции - доказать на практике свою веру в международное право, то есть приступить к его реализации. А простой и быстрой реализацией был бы немедленный отказ от casus belli (лат. "казус белли", формальный повод для объявления войны - прим. ТАСС) и немедленное признание недействительности турецко-ливийского меморандума [о разграничении морских зон между двумя этими странами]".

Дендиас также выразил удовлетворение Греции поддержкой, которую оказывает ей Саудовская Аравия в рамках Организации исламского сотрудничества в связи с "неприемлемыми и не имеющими оснований попытками турецкого правительства исказить правду о мусульманском меньшинстве во Фракии [греческая область] и на Кипре". "Мы также обсудили различные региональные вызовы. И Греция, и Саудовская Аравия привержены защите международного морского права и свободе судоходства. В то же время обе страны выступают за содействие миру и стабильности в странах региона, таких как Ирак, Ливия и Сирия. И, конечно, мы поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела третьих стран", - сказал глава МИД.

Угроза войны со стороны Турции

Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с правительством в Триполи меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ. В свою очередь Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, частично пересекаются. При этом Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и регулярно проводила после этого геологоразведочные работы в оспариваемых ею районах.