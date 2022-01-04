СМИ: полиция оттеснила протестующих с площади Республики в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Полицейские оттеснили почти всех митингующих с площади Республики в Алма-Ате. Об этом во вторник сообщает казахстанский портал zakon.kz.

"С площади [Республики] полиция вытеснила почти всех протестующих. Демонстранты <...> расходятся по проспекту Абая", - говорится в сообщении.

По данным портала, стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты. Здание администрации города оцеплено полицейскими и спецназом.

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области.