Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации казахстанского лидера.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев в своем видеозаявлении призвал соотечественников "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне". Он подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств незаконны и за ними может последовать наказание. "Власть не падет", - заявил президент.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.