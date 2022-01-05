Байден продолжает поиск кандидатуры нового посла США в Киеве

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продолжает поиск кандидатуры нового американского посла на Украине. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили пояснить, намерен ли Байден вскоре выдвинуть данную кандидатуру. "Он совершенно точно планирует выдвинуть кандидатуру посла на Украине. Как и в случае с любым [другим кадровым] назначением, он всегда ищет правильную кандидатуру, способную играть ту или иную роль. Важную", - ответила представитель американского лидера. Она отказалась вдаваться в дальнейшие детали.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Еженедельник Foreign Policy сообщил в декабре, что Байден может выдвинуть на пост посла на Украине кадрового дипломата Бриджит Бринк. Она в настоящее время является послом в Словакии, ранее работала в центральном аппарате Госдепартамента США и Совете национальной безопасности Белого дома. В первой загранкомандировке на дипломатической службе находилась в Белграде в 1997-1999 годах.