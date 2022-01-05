В аэропорту Актау в Казахстане задерживается часть рейсов

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Часть рейсов в международном аэропорту Актау задерживается, рейс из Атырау отменен. Об этом в среду свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, задерживаются рейсы из Алма-Аты, Нур-Султана и Тбилиси.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области.

Позже Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате.