Макрон хочет идти на выборы, но считает, что время выдвигать кандидатуру еще не пришло

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы участвовать в предстоящих весной новых президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном в среду.

"Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией", - заметил Макрон, объясняя, почему он до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на второй срок. "Но не стану скрывать, что я этого хочу", - добавил он.

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта.