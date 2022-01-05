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Пандемия COVID-19

Макрон хочет идти на выборы, но считает, что время выдвигать кандидатуру еще не пришло

Президент Франции отметил, что ему сначала необходимо принять меры для борьбы с пандемией

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы участвовать в предстоящих весной новых президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном в среду.

"Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией", - заметил Макрон, объясняя, почему он до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на второй срок. "Но не стану скрывать, что я этого хочу", - добавил он.

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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