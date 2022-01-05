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Протесты в Казахстане

Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области

Въезд в Алма-Ату и выезд из города запрещены
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области.

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Это следует из текста указа главы государства, распространенном в среду.

"Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. <...> Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алма-Ата и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в сообщении.

Въезд в Алма-Ату и выезд из города запрещены.

Забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия запрещены в Алма-Ате и Мангистауской области.

Токаев также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц.

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