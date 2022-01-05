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Протесты в Казахстане

СМИ: Токаев утром планирует объявить об отставке правительства

Об этом сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на источники

ТАСС, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства - портал Zakon.kz со ссылкой на источники.

Ранее Токаев на фоне начавшихся на западе страны уличных беспорядков подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате. Согласно указу, запрещаются забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия, вводится комендантский час, ограничен въезд и выезд. Президент также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц, а у юридических, наряду с прочим - боевую и учебную военную технику, взрывчатые и радиоактивные вещества.

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