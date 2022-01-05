В Алма-Ате многие протестующие разошлись по домам

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Большая часть демонстрантов в Алма-Ате по состоянию на 04:00 по местному времени (01:00 мск) разошлась по домам, происходят локальные стычки с полицией. Об этом в среду ТАСС сообщили очевидцы.

"В городе [Алма-Ате] еще слышны звуки светошумовых гранат, но они становятся реже, в верхней части тише, чем в нижних районах. На каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка. Есть люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам", - сказали они в беседе с корреспондентом ТАСС.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области.

Позже президент подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате. В частности, введен комендантский час, временно запрещены въезд и выезд из города и региона, а также забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия.