Протесты в Казахстане. Главное

Третий день в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Власти уже заявили, что снизят стоимость топлива, однако протесты не стихли.
С чем связан рост цен на сжиженный газ
С 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи. В Минэнерго заявили, что до перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже себестоимости.
С 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке провели пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге ($306) за тонну или 78 тенге ($0,17). При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге ($0,23-0,27) за литр.
Что требуют митингующие
Все началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Они требовали снизить цену сжиженного газа до 50-60 тенге ($0,11-0,13) за литр.
Власти оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло. Во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны.
В мессенджерах и соцсетях появились группы и чаты, через которые координируются участники акций.
Какова реакция властей
Президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих не следовать деструктивным призывам тех, кто "заинтересован в подрыве стабильности и единства общества". Он подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе на запланированном на среду совещании с правительством.
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, на совещание, посвященное ситуации в стране, приглашены члены кабмина, сотрудники администрации главы государства и "представители других заинтересованных органов".
Позднее Токаев вновь призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам ни внутри страны, ни идущим извне. В распространенном видеообращении он заявил, что власть "не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог". Глава государства напомнил, что призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, "это преступление, за которым может последовать наказание". Он повторил, что все законные требования будут учтены.
Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате. Согласно указу, запрещаются забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия, вводится комендантский час, ограничен въезд и выезд. Президент также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц, а у юридических, наряду с прочим - боевую и учебную военную технику, взрывчатые и радиоактивные вещества. Указ также предписывает установить особый режим оборота лекарственных и наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, алкоголя.
Также появилась информация, что Токаев утром планирует объявить об отставке правительства.
Что происходит на улицах
Пользователи выкладывали фото и видео кордонов силовиков и скоплений спецтехники, а также столкновений митингующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержаний участников акций.
Одна из них прошла даже в Нур-Султане. Судя по распространенному видео, в ней участвовали несколько сотен человек. По последним данным, обстановка в столице спокойная, а в районе, где расположены резиденция президента и основные министерства, нет большого количества людей. При этом на месте находятся несколько машин и автобусов полиции, а по улицам этой части города периодически проезжают патрульные автомобили.
Из Алма-Аты поступали сообщения, что участники уличных акций громят витрины магазинов. Произошли беспорядки на площади Республики. Полицейские применяли светошумовые гранаты и вытеснили демонстрантов с площади. При этом очевидцы сообщали, что протестующие в Алма-Ате не уходили с улиц города. Стражи порядка начали задержания некоторых из них.
На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. По данным местных СМИ, в Алма-Ате, например, были заблокированы мессенджеры Telegram и WhatsApp, не работал мобильный интернет. Как сообщали в компании "Билайн Казахстан", наблюдались "ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компании причинам". Перебои в передаче мобильных данных отмечались, в частности, в районе улицы Валиханова в старой части города, где ранее, согласно опубликованным в интернете видеозаписям, находились демонстранты.
Другой оператор сотовой связи - компания Kcell - информировал, что, согласно закону "О связи", компетентные органы республики проводят мероприятия "по приостановлению работы сетей и оказания услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".
Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме. При этом часть рейсов в аэропорту Актау задерживалась, а рейс из Атырау отменили. Пассажирский рейс из московского аэропорта Шереметьево планово приземлился в аэропорту.