Протесты в Казахстане. Главное

Президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих не следовать деструктивным призывам тех, кто "заинтересован в подрыве стабильности и единства общества". Он подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе на запланированном на среду совещании с правительством.

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, на совещание, посвященное ситуации в стране, приглашены члены кабмина, сотрудники администрации главы государства и "представители других заинтересованных органов".

Позднее Токаев вновь призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам ни внутри страны, ни идущим извне. В распространенном видеообращении он заявил, что власть "не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог". Глава государства напомнил, что призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, "это преступление, за которым может последовать наказание". Он повторил, что все законные требования будут учтены.

Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате. Согласно указу, запрещаются забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия, вводится комендантский час, ограничен въезд и выезд. Президент также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц, а у юридических, наряду с прочим - боевую и учебную военную технику, взрывчатые и радиоактивные вещества. Указ также предписывает установить особый режим оборота лекарственных и наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, алкоголя.

Также появилась информация, что Токаев утром планирует объявить об отставке правительства.