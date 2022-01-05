КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. КНДР в среду, возможно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство отмечает, что ракета упала в море, и предупреждает рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. Другой информации о запуске не приводится.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии проверяет, был ли нанесен какой-либо ущерб японским судам. При правительстве Японии также создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Агентство Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейского Комитета начальников штабов в свою очередь сообщает о пуске неопознанного снаряда.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.