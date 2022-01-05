Советник Байдена обсудил с коллегами в Северной Европе ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил во вторник по телефону ситуацию вокруг Украины с коллегами из стран Северной Европы. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Как отмечается в этом документе, стороны рассмотрели "пути укрепления трансатлантической безопасности". "Г-н Салливан и его коллеги обсудили готовность ввести жесткие санкции в отношении России, если она пойдет на дальнейшую агрессию против Украины", - утверждает Хорн. По ее свидетельству, стороны также признали "важность дипломатии с целью деэскалации ситуации, в том числе посредством [российско-американского] диалога о стратегической стабильности, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ". "Они подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - уточнила при этом представитель СНБ.

Согласно изложенной ею информации, Салливан высоко оценил приверженность Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, должностные лица которых участвовали в нынешней телефонной беседе, "ценностям и принципам, которые лежат в основе европейской безопасности". "Участники [разговора] подтвердили право каждой страны выбирать свои альянсы", - добавила Хорн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.