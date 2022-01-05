Премьер Японии назвал прискорбным продолжающиеся ракетные испытания КНДР

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Это крайне прискорбно, что Северная Корея, как и в прошлом году, продолжает осуществлять ракетные запуски", - сказал он. Кисида также отметил, что Япония продолжает анализировать информацию об осуществленном в среду КНДР запуске и пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других деталях.

По данным береговой охраны Японии, КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. Отмечается, что она, по предварительным данным, упала в Японское море. Ведомство предупреждает рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. По данным телеканала NHK, Минобороны Японии проверяет, был ли нанесен какой-либо ущерб японским судам. При правительстве Японии также создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Агентство Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейского Комитета начальников штабов в свою очередь сообщает о пуске неопознанного снаряда.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.