Утренний рейс в Москву отправлен из аэропорта Алма-Аты

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Утренний рейс в Москву отправлен из международного аэропорта Алма-Аты, который продолжает свою работу в штатном режиме, несмотря на действие в городе комендантского часа. Об этом сообщил ТАСС представитель воздушной гавани.

"Рейс на Москву отправлен", - сказал собеседник агентства, имея ввиду борт компании "Аэрофлот", следующий в аэропорт Шереметьево. Кроме того, за последний час из Алма-Аты вылетели самолеты в Коломбо (Шри-Ланка), Шарджу (ОАЭ) и два борта в столицу Казахстана - город Нур-Султан. Относительно последнего направления в воздушной гавани уточнили, что на ближайшие два часа расписанием запланирован вылет еще трех самолетов и данных об их возможной задержке или отмене нет.

Ранее в Алма-Ату прибыли два рейса из Москвы, а в справочной службе аэропорта ТАСС сообщили, что вылеты и прилеты самолетов осуществляются здесь по графику.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в Алма-Ате вводится комендантский час с 23:00 местного времени (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск), на период действия чрезвычайного положения в городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также въезд и выезд из него.