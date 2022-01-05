FT: ЕС добивается участия в переговорах РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз требует себе место за столом предстоящих переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщила во вторник вечером газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Собеседники издания выразили недовольство по поводу формата переговоров, который не предполагает участия Евросоюза. Издание также отмечает, что ЕС приходится довольствоваться ролью стороннего наблюдателя в момент, когда внутри сообщества ширятся противоречия по поводу формата будущего взаимодействия с НАТО и приоритетов оборонной политики самого Евросоюза.

"ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать европейскую архитектуру безопасности", - заявил в опубликованном во вторник интервью Польскому агентству печати (ПАП) глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, по словам которого дискуссии, затрагивающие тему безопасности Украины и Европы, не могут проходить при отсутствии "за столом всех заинтересованных сторон".

При этом, как указывают источники издания, попытки ЕС вступить в переговоры значительно затрудняет тот факт, что сообщество пока не может даже согласовать текст совместной декларации НАТО - ЕС, так как ряд стран, включая Францию, настаивает на том, что Евросоюзу нужно больше стратегической автономии в вопросах обороны и безопасности. Financial Times отмечает, что на фоне споров внутри ЕС Германия и Франция активизировали двусторонний диалог с Москвой в преддверии переговоров о гарантиях безопасности.

"В текущем контексте [из-за задержек согласования декларации] проявляются противоречия внутри сообщества, из-за чего мы в меньшей степени способны сообща отвечать на действия России", - заявил газете неназваный министр правительства одной из стран Евросоюза. По словам другого собеседника издания, принятие документа задерживается из-за позиции Франции, которая в период своего председательства в ЕС хочет сделать акцент на важных для Парижа аспектах взаимодействия с НАТО и согласовать приоритеты оборонной политики самого ЕС.

В МИД РФ на прошлой неделе назвали странными заявления представителей Евросоюза о возможности вклада Брюсселя в дискуссию о гарантиях безопасности в Европе. По словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, участие ЕС в переговорах не имело бы определенной добавленной стоимости.

Предстоящие переговоры

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.