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FT: ЕС добивается участия в переговорах РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности

Financial Times отмечает, что ЕС приходится довольствоваться ролью стороннего наблюдателя в момент, когда внутри сообщества ширятся противоречия по поводу формата будущего взаимодействия с НАТО

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз требует себе место за столом предстоящих переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщила во вторник вечером газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

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Собеседники издания выразили недовольство по поводу формата переговоров, который не предполагает участия Евросоюза. Издание также отмечает, что ЕС приходится довольствоваться ролью стороннего наблюдателя в момент, когда внутри сообщества ширятся противоречия по поводу формата будущего взаимодействия с НАТО и приоритетов оборонной политики самого Евросоюза.

"ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать европейскую архитектуру безопасности", - заявил в опубликованном во вторник интервью Польскому агентству печати (ПАП) глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, по словам которого дискуссии, затрагивающие тему безопасности Украины и Европы, не могут проходить при отсутствии "за столом всех заинтересованных сторон".

При этом, как указывают источники издания, попытки ЕС вступить в переговоры значительно затрудняет тот факт, что сообщество пока не может даже согласовать текст совместной декларации НАТО - ЕС, так как ряд стран, включая Францию, настаивает на том, что Евросоюзу нужно больше стратегической автономии в вопросах обороны и безопасности. Financial Times отмечает, что на фоне споров внутри ЕС Германия и Франция активизировали двусторонний диалог с Москвой в преддверии переговоров о гарантиях безопасности.

"В текущем контексте [из-за задержек согласования декларации] проявляются противоречия внутри сообщества, из-за чего мы в меньшей степени способны сообща отвечать на действия России", - заявил газете неназваный министр правительства одной из стран Евросоюза. По словам другого собеседника издания, принятие документа задерживается из-за позиции Франции, которая в период своего председательства в ЕС хочет сделать акцент на важных для Парижа аспектах взаимодействия с НАТО и согласовать приоритеты оборонной политики самого ЕС.

В МИД РФ на прошлой неделе назвали странными заявления представителей Евросоюза о возможности вклада Брюсселя в дискуссию о гарантиях безопасности в Европе. По словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, участие ЕС в переговорах не имело бы определенной добавленной стоимости.

Предстоящие переговоры

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.

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