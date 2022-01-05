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В Японии заявили об отсутствии ущерба в связи с ракетным запуском в КНДР

Министр обороны Нобуо Киси сообщил, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Япония не зафиксировала никакого ущерба своим морским и воздушным судам в связи с запуском КНДР, предположительно, баллистической ракеты. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

"Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба японским морским и воздушным судам", - сказал он.

По его словам министра, ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске. "Если это была баллистическая ракета, запущенная по обычной траектории, то мы считаем, что она могла пролететь около 500 км", - добавил он.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.

Теги
ЯпонияКНДРКиси, Нобуо
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