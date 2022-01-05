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Протесты в Казахстане

Более 200 человек задержаны за нарушения общественного порядка в Казахстане

В результате противоправных действий травмы получили 95 сотрудников органов внутренних дел и повреждены 37 служебных автомобилей

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны.

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Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. "За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - уточнили в пресс-службе.

МВД Казахстана также заявило о попытках нападения на местные администрации (акиматы) участниками незаконных акций в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе.

"В городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

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