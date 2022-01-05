Глава МИД ФРГ перед поездкой в США вновь выступила за диалог с Россией по Украине

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Диалог необходим для преодоления эскалации вокруг Украины. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед вылетом в США.

"Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель. Сейчас мы входим в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях", - сказала глава МИД.

По ее словам, США - "самый сильный союзник европейцев". "Сила трансатлантического альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что мы действуем сообща, когда это особенно важно", - сказала Бербок.

Германский министр проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.