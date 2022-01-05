Президент Казахстана постановил ввести чрезвычайное положение в Алма-Атинской области

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел чрезвычайное положение в Алма-Атинской области с 5 января. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Казахстана.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут (09:30 мск - прим. ТАСС) 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января (21:00 18 января мск - прим. ТАСС) 2022 года. Ввести в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут (с 20:00 по 04:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в указе.

На период действия ЧП в Алма-Атинской области будет создана комендатура. Власти усилят охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

"Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Алматинской области. Обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств. Ограничить въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее. Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий", - отмечается в документе.

Кроме того, будет запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Установят особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции.