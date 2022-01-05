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Протесты в Казахстане
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Генпрокуратура призвала казахстанцев соблюдать законные требования правоохранителей

В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения общественной безопасности на территории города Алма-Аты, Алма-Атинской и Мангистауской областей введено чрезвычайное положение

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана призвала жителей республики соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и оказывать им необходимое содействие. Об этом говорится в опубликованном в среду обращении заместителя генерального прокурора Булата Дембаева.

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В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указами президента Касым-Жомарта Токаева на территории города Алма-Аты, Алма-Атинской и Мангистауской областей введено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничений.

"В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие", - следует из обращения.

В нем также содержится призыв не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения, а руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках.

Дембаев отметил, что лица, виновные в нарушении требований режима чрезвычайного положения, подлежат уголовной и административной ответственности.

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