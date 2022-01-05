И.о. главы правительства Казахстана провел совещание по реализации поручений президента

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя кабинета министров Казахстана Алихан Смаилов провел в среду совещание по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, данных им ранее в этот же день на фоне протестов в стране.

"Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку", - говорится в сообщении.

Кроме того, и.о. премьера поручил принять нормативный акт по введению государственного регулирования цен на дизель, сжиженный газ и бензин на 180 дней. Также госорганам поручили принять меры по введению механизма регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Помимо этого, министерства национальной экономики, труда и социальной защиты населения, индустрии и инфраструктурного развития, совместно с властями регионов должны проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в кабмин.

Соответствующим госорганам поручили провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа, а также актуализировать комплексные планы развития западных регионов - Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей.

Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей поручили обеспечить создание общественного фонда "Народу Казахстана". Министерству финансов совместно с заинтересованными государственными органами поручено разработать законопроект "О банкротстве физических лиц".