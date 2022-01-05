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Протесты в Казахстане
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В Алма-Ате продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом

Власти просят жителей города воздержаться от прогулок и посещения общественных мест
Алма-Ата, Казахстан AP Photo/Vladimir Tretyakov
Описание
Алма-Ата, Казахстан
© AP Photo/Vladimir Tretyakov

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Алма-Аты продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении комендатуры города.

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"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом автовладельцев просят планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города", - говорится в сообщении.

Власти также просят жителей города воздержаться от прогулок и посещения общественных мест, а также доверять только проверенным источникам информации.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алма-Ате вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Официальной информации об этом на данный момент не поступало.

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