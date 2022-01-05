Боррель прибыл на Украину и намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мой первый визит в 2022 [году] в Станицу Луганскую и в Киев. В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам", - написал Боррель в ночь на среду в Twitter по приезде в Харьков.

Как ожидается, Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области, где ознакомятся с ситуацией в зоне конфликта. Стороны проведут переговоры, ключевыми темами которых станут "сдерживание РФ от дальнейшей агрессии, в частности посредством жестких экономических санкций, продвижение мирного урегулирования на основе уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, воплощение гуманитарных проектов в Донбассе". Во время поездки на линию разграничения политики пообщаются со СМИ.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба сообщала, что визит Борреля на Украину 4-6 января демонстрирует поддержку Киева Брюсселем. Во вторник Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопрос, связанный с концентрацией сил РФ вблизи украинской границы, а также предложения РФ в сфере безопасности.