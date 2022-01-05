Митрополит и муфтий Казахстана призвали жителей страны к единству и благоразумию

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратились в среду с призывом к жителям страны сохранить единство и проявить благоразумие на фоне продолжающихся акций протеста.

"Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем немедленное прекращение разжигания междоусобного конфликта внутри нашего родного дома - благословенного Казахстана. Уроки истории и недавние события, случившиеся в ряде стран, показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического устройства и полного развала экономики", - говорится в заявлении митрополита Александра.

По его словам, в таких случаях возникает реальная опасность потери подлинного суверенитета народа, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе традиционных нравственных, духовных и культурных ценностей. "Вслед за президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым обращаюсь ко всем вам - проявите мудрость и благоразумие, не поддавайтесь ни на какие провокации изнутри и извне", - отметил он.

В свою очередь верховный муфтий заявил о необходимости проявить единство и сплоченность. "Давайте постараемся внести свой вклад в единство страны", - указал он.