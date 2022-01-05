Чавушоглу и Столтенберг провели переговоры в преддверии заседания Совета Россия - НАТО

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели в среду телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия - НАТО", - сказал собеседник агентства.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.