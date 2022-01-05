Около 300 зданий предприятий в Алма-Ате пострадали в результате протестов

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Здания около 300 предприятий получили повреждения в результате продолжающихся в Алма-Ате акций протеста. Об этом сообщил в среду новостной портал zakon.kz .

"Во время беспорядков в Алматы было сожжено и разбито 33 спецмашины, из них 16 полицейских, семь машин скорой помощи, две пожарные машины, семь грузовиков и один бензовоз", - говорится в сообщении.

По данным портала, также сожжено два модульных поста полиции. "Пострадало около 300 предприятий, среди них 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита", - отмечает zakon.kz.

По его сведениям, беспорядки в городе продолжаются. Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алма-Ате некоторое время назад вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. В данный момент поступает информация, что митингующие штурмуют здание городской администрации. Официальной информации об этом не поступало.