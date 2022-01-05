Алиев объявил 2022 год в Азербайджане Годом города Шуша

БАКУ, 5 января./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об объявлении 2022 года в стране Годом города Шуша.

"Учитывая историческое значение, высокую культурно-духовную ценность города Шуша для азербайджанского народа постановляю: объявить 2022 год в Азербайджанской Республике Годом города Шуша", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

В документе отмечается, что Шуша, основанная в 1752 году карабахским правителем Панахали ханом и отмечающая в нынешнем году 270-летие, "прошла большой путь развития и сыграла исключительную роль в культурной и общественно-политической жизни всего Южного Кавказа". Подчеркивается, что после перехода города под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе осенью 2020 года началась работа по строительству там инфраструктуры, восстановлению исторических и культурных памятников.

Ранее Алиев объявил о решении объявить 2022 год в стране Годом города Шуша в новогоднем обращении к народу.

Глава государства поручил правительству разработать и осуществить план мероприятий, связанных с Годом города Шуша.

Азербайджан восстановил контроль над Шушой 8 ноября 2020 года. В прошлом году город был объявлен культурной столицей Азербайджана, ему присвоен статус государственного заповедника.