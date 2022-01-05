В Казахстане отменили отправление нескольких поездов в связи с протестами

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Национальная компания "Казахстанские железные дороги" отменила отправление ряда пассажирских поездов в связи введением чрезвычайного положения в трех регионах страны из-за акций протеста. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"В связи с введением чрезвычайного положения в городе Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях было закрыто движение по станциям Макат (в Атырауской области - прим. ТАСС) и Жем (в Актюбинской области). По согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата 1, Алма-Ата 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующих через станции Макат и Жем", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в ночь с 4 на 5 января до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. "В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой. Возврат проездных документов (билетов) производится без удержания, с выплатой полной стоимости", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, утром 5 января было приостановлено движение 46 грузовых поездов. Его обещают возобновить после нормализации ситуации. В компании "Казахстанские железные дороги" рекомендовали гражданам пока воздержаться от поездок.