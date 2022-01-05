В Эстонии считают, что НАТО не будет вести переговоры с Россией по гарантиям безопасности

ТАЛЛИН, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила в среду с утверждением, что НАТО не будет вести переговоры с РФ по обеспечению правовых гарантий безопасности.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Ни НАТО, ни Запад не ведут с Россией переговоры, - сказала она в эфире телеканала ETV. - Речь все-таки идет о диалоге, чтобы поддерживать дипломатическое общение, но не [вести] переговоры. По поводу этих абсурдных условий невозможно вести переговоры".

Каллас также высказалась за оказание военной помощи Украине.

"Если мы можем помочь Украине, то надо это делать не только словами, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы до настоящего времени помогали Украине всеми возможными способами и будем делать это и дальше. Думаю, что это также соответствует нашим интересам в области безопасности".

30 декабря начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет сообщил о планах предоставить Украине вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin ("Джавелин") и гаубицы калибра 122 мм. 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.