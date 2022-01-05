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Протесты в Казахстане
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В ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи

Протестующие также уничтожили две машины скорой помощи

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в Алма-Ате. Об этом в среду сообщили в управлении здравоохранения города.

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"В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, протестующие также уничтожили две машины скорой помощи.

"В городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою городской клинической больницы №7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы", - отмечается в сообщении.

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