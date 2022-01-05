Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина - НАТО 10 января

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что 10 января примет участие в заседании комиссии Украина - НАТО.

"Никаких решений по Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина - НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", - написал Кулеба в среду в Twitter.

Генсек Североатлантического альянса примет главу МИД Украины, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в понедельник, 10 января, и примет участие в заседании комиссии Украина - НАТО", - написала она в Twitter.

3 января президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом сообщил о том, что в ближайшее время состоится заседание комиссии Украина - НАТО.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. По его словам, консультации России и альянса по гарантиям безопасности состоятся в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона.

МИД РФ 15 декабря передал помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. В документе, в частности, говорится о том, что его участники отказываются от любой военной деятельности на территории Украины, альянс берет на себя обязательства о нерасширении на восток, а Вашингтон воздерживается от развития двустороннего военного сотрудничества с Киевом.