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Протесты в Казахстане
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Протестующие пытаются прорваться на территорию алма-атинской резиденции главы Казахстана

В районе резиденции виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию алма-атинской резиденции президента Казахстана. Об этом в среду сообщил казахстанский интернет-портал "Власть".

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По его данным, часть участников беспорядков направилась от здания городской администрации вверх по проспекту Назарбаева, где пытается прорваться на территорию резиденции президента. В районе резиденции виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

На текущий момент зафиксирован пожар и в здании прокуратуры города, где происходят беспорядки.

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