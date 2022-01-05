В Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в среду указ о введении чрезвычайного положения в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 (13:00 мск) 5 января 2022 года на срок до 00:00 (21:00 мск 18 января) 19 января 2022 года", - говорится в указе главы государства.

Кроме того, в городе на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. В столице будет создана комендатура. Власти усилят охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

"Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий", - отмечается в документе.

Кроме того, будет запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Установят особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции. "Обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ", - говорится в указе.