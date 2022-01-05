Роскосмос рассказал об обстановке в городе Байконуре

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в городе Байконуре (город в Казахстане, находящийся в аренде у РФ и наделенный статусом, соответствующим городу федерального значения) работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в среду, комментируя обстановку в городе на фоне акций протеста и беспорядков в других казахстанских городах.

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"В городе Байконуре ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, о ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ЧВК могут взять под охрану космодром Байконур. Согласно распространенной информации, сейчас идет подбор персонала для усиления охраны космодрома и других стратегических объектов на территории Казахстана.

В свою очередь источник на Байконуре опроверг ТАСС эту информацию. "Эта информация из телеграм-каналов не соответствует действительности", - добавил он.