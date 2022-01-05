Сотрудников администрации Алма-Аты вывели из здания до начала штурма

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники городской администрации (акимата) Алма-Аты были выведены из здания до того, как протестующие предприняли попытку штурма.

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Об этом в среду сообщил заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров новостному порталу zakon.kz.

По его словам, сотрудников успели вывести до начала штурма. Он уточнил, что часть сотрудников работала удаленно.

Ранее в среду протестующие ворвались в городскую администрацию, затем в здании начался пожар. Митингующие были вооружены арматурой, палками и щитами.