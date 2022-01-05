Социальные объекты в Мангистауской области Казахстана работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Все социальные объекты в Мангистауской области Казахстана, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за беспорядков, работают в штатном режиме. Об этом сообщила в среду областная комендатура.

"Все социальные объекты региона: дошкольные учреждения, школы, колледжи, ВУЗ, медицинские учреждения и коммунальные службы, объекты культуры работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Власти также призвали жителей области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать требования режима чрезвычайного положения.