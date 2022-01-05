{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана - портал.

Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью