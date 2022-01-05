В Алма-Ате произошел пожар в здании партии "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел в Алма-Ате в здании филиала правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

На эту тему

Об этом в среду сообщил новостной портал zakon.kz.

По его данным, в центре города протестующие также поджигают машины.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане. С основания ее возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 23 ноября 2021 года он передал руководство в партии нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.