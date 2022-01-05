Посол Украины в ФРГ считает, что Меркель не станет работать на РФ и ее бизнес-структуры

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключает возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес. Об этом он сказал в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это - нет", - сказал Мельник, комментируя опасения, что экс-канцлер пойдет путем своего предшественника Герхарда Шредера и возглавит "Северный поток - 2" или "Роснефть".

По словам посла, он в течение семи лет был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, в связи с чем уверен, что "она - человек, имеющий моральный стержень и внутренние ценностные ориентиры". Мельник считает, что Меркель не будет связана с экономической отраслью и сферой влияния российского бизнеса. "Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд ли вернется", - отметил дипломат.

В 2017 году бывший канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер занял должность председателя совета директоров компании "Роснефть", в октябре 2016 года он возглавил проект "Северный поток - 2". Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах.