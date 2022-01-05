МВД Литвы считает необходимым продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы следит за ситуацией с нелегальной миграцией и предлагает продлить действие режима чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе. Об этом в среду заявила журналистам глава ведомства Агне Билотайте.

"Мы со всей серьезностью следим за ситуацией и считаем, что угроза нелегальной миграции сохраняется, поэтому МВД предложит правительству продлить действие чрезвычайного положения", - сказала она.

Этот режим, введенный решением Сейма (парламента) в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается, если не будет продлен, 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

Решение о введении чрезвычайного положения принимается кабинетом министров, но окончательно должно быть утверждено парламентом. Закон разрешает ввести такой режим на месяц, после чего для его продления каждый раз необходимо новое решение Сейма.