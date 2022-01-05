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Миграционный кризис в Европе

МВД Литвы считает необходимым продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Режим вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершится, если не будет продлен, 15 января

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы следит за ситуацией с нелегальной миграцией и предлагает продлить действие режима чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе. Об этом в среду заявила журналистам глава ведомства Агне Билотайте.

"Мы со всей серьезностью следим за ситуацией и считаем, что угроза нелегальной миграции сохраняется, поэтому МВД предложит правительству продлить действие чрезвычайного положения", - сказала она.

Этот режим, введенный решением Сейма (парламента) в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается, если не будет продлен, 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

Решение о введении чрезвычайного положения принимается кабинетом министров, но окончательно должно быть утверждено парламентом. Закон разрешает ввести такой режим на месяц, после чего для его продления каждый раз необходимо новое решение Сейма.

Теги
БелоруссияЛитваПроблема нелегальной миграции в Европе
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