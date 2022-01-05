В МИД Белоруссии надеются, что власти Казахстана смогут стабилизировать ситуацию в стране

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. МИД Белоруссии считает важным стабилизировать ситуацию в Казахстане и прекратить беспорядки и надеется, что казахстанское руководство с этим справится.

"На данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит", - прокомментировал в среду ТАСС ситуацию в этой стране пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По словам дипломата, Белоруссии "небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане". "Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию, - отметил Глаз. - Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы, механизмы и инструменты видны невооруженным глазом".