В Нур-Султане частично отключен интернет и недоступны сайты многих СМИ

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Ограничения в работе интернета наблюдаются в среду в Нур-Султане на фоне чрезвычайного положения, введенного в казахстанской столице в связи с беспорядками. Кроме того, в ряде районов города полностью отключены такие популярные мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Telegram, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, оказались недоступны сайты многих казахстанских СМИ. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, vlast.kz и "Хабар-24".

Об ограничениях с предоставлением услуг мобильного интернета во вторник сообщил сотовый оператор "Билайн Казахстан". Как отмечалось в заявлении пресс-службы компании, неудобства для пользователей могут возникнуть по независящим от оператора причинам. Другой оператор сотовой связи - компания Kcell - на своей странице в Twitter информировал, что, согласно закону "О связи", компетентные органы республики проводят мероприятия "по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Во вторник выход в интернет был недоступен в крупнейшем городе республики Алма-Ате, население которого составляет порядка 2 млн человек.