Председатель ОБСЕ призвал к деэскалации ситуации в Казахстане

ВЕНА, 5 января. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал в среду к деэскалации ситуации в Казахстане и выразил в этой связи уверенность, что насилием не решить проблемы.

"Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Насилие никогда не является правильным ответом для решения текущих проблем. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога при полном соблюдении обязательств ОБСЕ", - говорится в заявлении Рау в Twitter.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Чимкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.