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Протесты в Казахстане

Китай надеется на нормализацию ситуации в Казахстане

Китайские власти поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайские власти верят в нормализацию ситуации в Казахстане и поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Министерстве иностранных дел КНР.

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"Мы верим, что Казахстан сможет урегулировать возникшие проблемы, - проинформировала пресс-служба ведомства. - Китай поддерживает усилия казахстанской стороны по восстановлению общественного порядка".

Как отмечается в заявлении, КНР и Казахстан - дружественные соседи, продвигающие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. "Мы поддерживаем усилия, нацеленные на обеспечение безопасности жизни и материального имущества жителей Казахстана, а также на поддержание стабильности в этой стране", - подчеркнул МИД Китая.

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