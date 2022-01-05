Китай надеется на нормализацию ситуации в Казахстане

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайские власти верят в нормализацию ситуации в Казахстане и поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Министерстве иностранных дел КНР.

"Мы верим, что Казахстан сможет урегулировать возникшие проблемы, - проинформировала пресс-служба ведомства. - Китай поддерживает усилия казахстанской стороны по восстановлению общественного порядка".

Как отмечается в заявлении, КНР и Казахстан - дружественные соседи, продвигающие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. "Мы поддерживаем усилия, нацеленные на обеспечение безопасности жизни и материального имущества жителей Казахстана, а также на поддержание стабильности в этой стране", - подчеркнул МИД Китая.