ТАСС, 5 января. Офис представительства телеканала "Мир" в Алма-Ате подвергся атаке протестующих, сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале "Мир-24. Первый Евразийский".

"В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - сказано в заявлении.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.