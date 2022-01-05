Экс-глава МВД Украины выразил готовность помочь предотвратить протесты полиции

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Экс-министр внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в правоохранительном ведомстве в связи с недовольством полицейских уровнем зарплат, и предложил свою помощь для ее урегулирования.

"Вижу. Переживаю. Буду помогать, чем смогу", - написал он в среду в Instagram в ответ на призыв к нему одного из пользователей вернуться к выполнению обязанностей главы МВД.

Во вторник полицейские Украины пригрозили руководству МВД акциями протеста в связи с невыплатой надбавок к зарплате, а в некоторых регионах уже начались "тихие забастовки" среди патрульных - они выезжают только на экстренные вызовы. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, правительство обещало выплачивать полицейским надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом еще в самом начале эпидемии. В 2020 году кабмин выделил на эти цели 2,7 млрд гривен (около $100 млн), а в 2021 году - 800 млн гривен (более $29 млн). Однако большинство полицейских обещанные надбавки получили лишь в начале 2021 года. Особенно это касается рядового и среднего командного состава. Как указывает издание, речь идет о почти 50-процентной надбавке, при этом зарплата украинских полицейских составляет от 10 до 14 тыс. гривен (от $370 до $512), что ниже средней зарплаты по стране.

Кроме ковидных надбавок, полицейские не получили и ожидаемой перед Новым годом так называемой 13-й зарплаты - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда. По информации издания, в рядах сотрудников полиции растет возмущение в связи со сложившейся ситуацией, из-за чего, например, в городе Токмак Запорожской области 95% личного состава местной полиции написали заявления об увольнении. Массовые увольнения и подготовка правоохранителей к "тихой забастовке" происходят по всей стране. Как поясняет "Страна", "тихая забастовка" заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД, которые не окончились гибелью людей.

Вопрос о повышении зарплаты полицейским был основным в начале реформы МВД в 2015 году: ее обещали поднять до $1 тыс. в месяц. Однако обещания выполнены не были. Требование повысить зарплату полицейским в реестре электронных петиций президенту Украины подписали уже 20 526 человек из 25 тыс., необходимых для рассмотрения главой государства. Во вторник на фоне происходящего заявил об отставке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.