Глава МИД Швеции обсудит в США ситуацию вокруг Украины

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит в 2022 году нанесет в США, где встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном, заместителем государственного секретаря Венди Шерманом, советником президента по национальной безопасности Джонатаном Файнером и госсекретарем по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зейей. Одной из центральных тем для обсуждения 5-8 января станут "ситуация на Украине и действия в отношении нее России", сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе правительственной канцелярии.

Кроме этого, шведский министр встретится с представителями аналитических центров и экспертных сообществ, чтобы обсудить с ними вопросы климата и безопасности. "США являются очень важным партнером. Наше двустороннее сотрудничество с ними и сотрудничество через Евросоюз необходимы как для поддержания европейской системы безопасности, так и стабильности в нашем регионе, а также для предотвращения отхода от демократии в мире и продвижения важных ценностных вопросов в международной среде", - приводятся в сообщении слова Линде.

МИД королевства также отмечает, что "забота о демократии, правах человека, равноправии, гражданском обществе и принципах правового государства во всем мире станут важной темой на встречах министра иностранных дел, которая также поделится опытом и результатами шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году".

Последняя встреча Линде с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в Стокгольме в связи со встречей Совета министров ОБСЕ 2-3 декабря 2021 года.