Кабмин ФРГ рассчитывает на деэскалацию ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Кабмин ФРГ выступает за политическое решение конфликта на Украине и надеется, что переговоры 6 января на уровне советников России, Германии и Франции в Москве будут способствовать деэскалации. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства республики Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы рады, что эти переговоры состоятся", - сказал он. "Мы надеемся, что в ситуации вокруг Украины будет деэскалация", - отметил Хебештрайт. Он не стал уточнять, что конкретно станет предметом переговоров.