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Протесты в Казахстане
Обновлено 

Напавшие на офис МТРК "Мир" в Алма-Ате не требовали выхода в эфир

Протестующие разгромили спутниковую аппаратную, рабочие места журналистов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Неизвестные лица, разгромившие офис МТРК "Мир" в Алма-Ате, не требовали выхода в эфир, уточнил в беседе с ТАСС в среду председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин.

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"Три часа назад в офис ворвались неизвестные. Они разгромили спутниковую аппаратную, рабочие места журналистов. Сообщение о том, что кто-то потребовал выхода в эфир, не соответствует действительности. Естественно, наши сотрудники - люди ответственные, и перед тем как покинуть офис, все отключили. Благодаря руководству нашего представительства и действиям акимата Алма-Аты удалось эвакуировать всех сотрудников, никто не пострадал", - сказал он.

Работа представительства МТРК "Мир" в Алма-Аты временно приостановлена. "Вещание на территории Казахстана продолжается. Наш основной продакшн [находится] в Нур-Султане, наши коллеги там продолжают работу и оперативно сообщают о происходящих в Казахстане событиях", - добавил Батыршин.

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